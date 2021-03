Zeugenaufruf in Götzis: Feuerwerkskörper gezündet

Die Feuerwehr Götzis musste gestern zu einem Einsatz im Wirtschaftspark ausrücken. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Sonntag, gegen 23 Uhr, wurde in Götzis im Wirtschaftspark 1 aufgrund einer Rauchentwicklung im Bereich der westlichen Tiefgaragenabfahrt die Brandmeldezentrale ausgelöst. Mehrere Bewohner gaben an eine laute und starke Detonation wahrgenommen zu haben. Unmittelbar darauf sei der Brandalarm im gesamten Objekt ertönt.