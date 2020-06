Zeuge im Grasser-Prozess schließt Datenleck aus

Im Grasser-Prozess ist am Mittwoch Richterin Marion Hohenecker der Frage nachgegangen, ob der nötige Kaufpreis für die Bundeswohnungen (Buwog und andere) einer breiteren Öffentlichkeit bekannt war. Nein, meinte dazu der am Vormittag geladene Zeuge, der während des Privatisierungsprozesses im Aufsichtsrat des unterlegenen Bieters CA-Immo gesessen ist. Es hätte sehr strenge Vorkehrungen gegeben.

Dies hätte bis hin zu einer fristlosen Kündigung bei Indiskretionen gehen können, so der Zeuge. In die Anbotslegung sei nur ein sehr kleiner Kreis sehr erfahrener Banker eingebunden gewesen. Dass es hier Leaks gegeben habe, könne er sich nicht vorstellen, so der Zeuge. Im Zuge der weiteren Befragung räumte er ein, dass auch Assistenten möglicherweise Einsicht in Niederschriften gehabt hätten, aber auch sie wären strengen Verschwiegenheitsregeln unterworfen gewesen.