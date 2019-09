Zeuge im Grasser-Prozess sah Porr "offensichtlich erpresst"

Am 108. Tag im Grasser-Prozess hat heute der erste Zeuge, ein ehemaliger Manager der Raiffeisen Leasing, mehrere Angeklagte belastet. "Die Porr ist offensichtlich erpresst worden", meinte er zur 200.000 Euro-Zahlung bei der Einmietung der Finanzbehörden in den Linzer Terminal Tower. Errichter des Projektes waren die Baugesellschaft Porr, Raiffeisen Leasing und die Real Treuhand.

Der Zeuge nahm damit Bezug auf eine 200.000 Euro Zahlung an den mitangeklagten Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger, für die es laut dem Zeugen keine Leistung gegeben hat. Laut einem Porr-Manager habe den Betrag der mitangeklagte Makler Ernst Karl Plech gefordert, der aber laut dem Zeugen keinerlei Bezug zu dem Bauprojekt hatte. Vielmehr vermutete heute der Zeuge, dass dahinter der erstangeklagte Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser stand, denn dieser habe letztendlich den Einzug der Finanz in den Terminal Tower genehmigen müssen.

Das sei aber seine "persönliche Interpretation", dass Grasser dahinterstecke, denn Belege dazu habe er keine, betonte der Zeuge. Später habe er sein Wissen in einer anonymen Sachverhaltsdarstellung der Staatsanwalt mitgeteilt - und parallel dazu auch noch mit der Zeitung "Die Presse" gesprochen, so der Zeuge, ein studierter Jurist. Dazu habe ihm sein Anwalt geraten, denn Anzeigen "würden schnell mal verschwinden". Als die Vorwürfe rund um den Terminal Tower in den Medien berichtet wurden habe ein Raiffeisen-Leasing-Manager alle involvierten Mitarbeiter aufgefordert, alle relevanten Unterlagen zu vernichten, so der Zeuge. Er selber habe aber ohnehin keine Unterlagen dazu gehabt.