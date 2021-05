Zertifikate für hohe Qualität in Pflegeheimen verliehen

Landesrätin Katharina Wiesflecker gratuliert zwölf Heimen zum Projektabschluss.

Am bereits 3. Durchgang des Projektes „Weiterentwicklung der gerontopsychiatrischen Kompetenz in den Vorarlberger Pflegeheimen“ haben zwölf Vorarlberger Heime mit einer Kapazität von zusammen 635 Heimplätzen teilgenommen. Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker gratulierte am Donnerstag, 27. Mai, in Dornbirn zum erfolgreichen Abschluss. „Das so erworbene Zertifikat bestätigt die guten Rahmenbedingungen und die hohe Qualifikation der Mitarbeitenden in den Heimen – das sind entscheidende Faktoren für die Qualität in der Pflege“, sagte Wiesflecker.