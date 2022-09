„Zero Waste braucht keine Perfektion“

Corinna Amann und ihre Familie leben beinahe plastikfrei. Aus ihrem Hobby wurde ihr Beruf.

Wer das Geschäft betritt, sieht Glasbehälter gefüllt mit Trockenlebensmitteln oder Wasch- sowie Putzmittel. Auch Pflegeprodukte wie festes Shampoo oder Zahnputzpulver haben ihren Platz gefunden. „Ich biete bewusst nichts in Einwegverpackungen an, der Umwelt zuliebe“, erklärt die Satteinserin. Dinge, die aus hygienischen Gründen nicht in eigenen Gefäßen abgefüllt werden können – wie beispielsweise Tomatensauce – bietet Corinna Amann in Pfandgläsern an. Diese werden zurück zu ihr ins Geschäft gebracht, von ihr wieder beim Lieferanten zurückgegeben und erneut befüllt. So entsteht kein unnötiger Müll. Für die meisten Produkte bringen die Kunden eigene Gefäße mit und füllen die gewünschte Menge ab. „Das plastikfrei teurer ist, stimmt einfach nicht“, sagt die Ladeninhaberin. Sie untermauert ihre These mit einem Beispiel: „Im Supermarkt werden Gewürze meist nur in 100 Gramm-Säckchen angeboten. Bei mir können die Kunden genau jene Menge an Gewürz kaufen, die sie wirklich benötigen. So zahlt, man nur das, was man wirklich braucht“, sagt sie. Das habe drei Effekte: Der Einkauf sei dadurch günstiger als im „verpackten Lebensmittelladen“, man produziere weniger Müll und verschwende damit weniger Lebensmittel.