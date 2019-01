Zentrale Themen 2019: Fachkräfte und Digitalisierung

Mitarbeiter-Situation bleibt eine der größten Herausforderungen.

Tourismus-Fachkräfte sind in ganz Europa heiß begehrt, der europäische Markt funktioniert nicht mehr so wie früher. „Auf politische Maßnahmenallein wollen wir uns nicht mehr verlassen und nehmen es selbst in die Hand, die Herausforderung, Fachkräfte‘ bestmöglichst zu regeln. Daher gehen wir bereits im Bereich Bildung und Ausbildung unserer eigenen Nachwuchskräfte neue Wege“, erklärt Tourismus-Spartenobmann Elmar Herburger. Zudem wurde mit der Reform der Rot-Weiß-Rot-Card und der damit verbundenen Regionalisierung der Mangelberufsliste unsere langjährige Forderung der Tourismusbranche endlich umgesetzt. Herburger: „Eine auf die regionalen Bedürfnisse angepasste Mangelberufsliste ist unverzichtbar, umdem Fachkräftemangel adäquat begegnen zu können und unseren erfolgreichen Wirtschaftsstandort für die Zukunft abzusichern. “Auf der bundesweiten Mangelberufslistewird ab Jänner 2019 auch der Beruf Koch/Köchin gelistet. Zusätzlich wird eine Regionalisierung eingeführt. Auf der regionalisierten Liste sind für Vorarlberg der Beruf Kellner/Kellnerin aufgezählt. Auch auf den verbliebenen Arbeitsmärkten wird sich der Tourismus neu positionieren. Employer Branding ist das Stichwort. „Doch zu all dem brauchen wir professionelle Hilfe. Mit der Servicestelle „OpenJobs.at“ haben wir einen kompetenten und seriösen Kooperationspartnergefunden und mit diesem zusammen die Initiative, Tourismusjobs für Vorarlberg ‘ins Leben gerufen.“ In ganz Europa werden derzeit „Tourismus-Scoutpartner“ rekrutiert. Sie suchen und prüfen vor Ort nach möglichem Personal für unsere Betriebe. Ebenso wird es zu Kooperationen mit ausländischen Tourismusanbietern zum saisonalen Personalaustausch mit dem Ziel, für eine Win-win-Situation zu sorgen .