Zendaya: Neuer Stern am Hollywood-Himmel

"Spider-Man"-Premiere in Los Angeles: Zendaya beeindruckt als Maskenfrau.

"Spider-Man" unterbricht Interview



Tom Holland war sofort abgelengt, als Zendaya bei der Premiere von „Spider-Man: No Way Home“ den roten Teppich betritt. Der Schauspieler hat sogar das Interview unterbrochen, das er gerade in dem Moment gegeben hat.