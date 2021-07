„Zemma mit Emma“ – Einweihung der neuen Rikscha in Hohenems

Die Stadt Hohenems und der Verein „zemmhealfa“ trafen sich vergangene Woche zur feierlichen Übergabe: Die von der Stadt Hohenems zur Verfügung gestellte Fahrrad-Rikscha wird nun vom Verein „zemmhealfa“ in die Welt hinausgefahren – doch natürlich nicht ohne Passagiere.

„Die erste Hohenemser Rikscha hat auch schon einen Namen – Emma! Ein wirklich tolles, spannendes und zukunftsweisendes Projekt, das hier in Kooperation unserer Sozial- und Umweltabteilung mit dem Verein ‚zemmhealfa‘ entstanden ist. Also lasst uns ‚Zemma mit Emma‘ die schönsten Ecken in Hohenems oder darüber hinaus erkunden“, zeigt sich Bürgermeister Dieter Egger begeistert.