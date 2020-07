Zellhofer will St. Pölten als Sportdirektor stabilisieren

Georg Zellhofer ist zurück im Fußballgeschäft. Am Freitag gab Bundesligist SKN St. Pölten die Verpflichtung des 59-jährigen Sportdirektors bekannt, der zwischen 2013 und März 2019 für Ligakonkurrent Altach gearbeitet hatte. Passenderweise vor dem letzten Saisonspiel gegen die Vorarlberger sprach Zellhofer am Samstag erstmals öffentlich über seine Pläne, die ruhigere Gewässer für den SKN vorsehen.

In seinen ersten vier Bundesligajahren musste St. Pölten fast immer bis zur letzten Minute um den Klassenerhalt bangen, höhere Stabilität ist gefragt. Die soll auch Trainer Robert Ibertsberger gewährleisten, der erst seit März amtiert und dem Zellhofer den Rücken stärkte. "Mit Robert Ibertsberger - ihm will ich ganz besonders zum geschafften Klassenerhalt gratulieren - haben wir einen jungen Trainer, der jetzt die Chance bekommt, ein Team zu entwickeln. Und dabei will ich ihn vom ersten Tag unterstützen", meinte Zellhofer.