Zeitsprünge verdeutlichen

Historiker Otto Schwald brachte mit „Bludenz einst & jetzt“ ein neues Buch heraus, das sich inhaltlich markanten Veränderungen von Stadtteilen und einzelnen Gebäuden in Bludenz widmet.

Geschichte ist so ein breites Betätigungsfeld, mir wird nie langweilig“, erklärt Otto Schwald, Pädagoge und Historiker, anlässlich der Herausgabe seines neuen Buches „Bludenz einst & jetzt“ im Sutton-Verlag. Es ist bereits das vierte Buch zu diesem Themenkreis. Während in den vorigen Ausgaben Handel und Gewerbe, Restaurants und Industriebauten in historischen Fotos im Fokus standen, widmet sich das neue Buch den Zeitsprüngen (städte)baulicher Veränderungen in Bludenz. „Ich habe alte Fotos von Bludenz ausgewählt und neue Fotos aus der gleichen Perspektive aufgenommen und konnte somit die markanten Veränderungen aufzeigen. Viele Häuser in der Innenstadt haben jedoch ihren Grundcharakter bis heute beibehalten“, erläutert der Autor seine Herangehensweise. Hierfür habe er in den Sommermonaten des vergangenen Jahres sehr viel fotografiert: „Ich war wochenlang bei schönem Wetter unterwegs. Teilweise habe ich auch professionelle Hilfe in Anspruch genommen, wie etwa bei Drohnenfotos von Toni Meznar.“