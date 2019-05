"Zeitkapsel" vom Turm des Linzer Mariendoms geborgen

Zum Start der Turmrenovierung des Linzer Mariendoms hat am Dienstag Diözesanbischof Manfred Scheuer eine Zeitkapsel aus der Kugel des Kirchenkreuzes geholt. Der Inhalt des Messinggefäßes, das 1901 dort angebracht worden war: Unter anderem Reliquien mehrerer Heiliger und angebliche Teilchen des Heiligen Kreuzes.

Als der Turm 1901 fertiggestellt wurde, wurde als letzter Schritt ein Kupferkreuz mit einer Kugel an der Spitze befestigt. Wie seit Jahrhunderten üblich, hat man auch damals in der Kugel, die aus etwa zwei Millimeter dickem Messingblech gefertigt ist, diverse Dinge deponiert, die an den Bau erinnern oder Unheil von der Kathedrale abwenden sollten. Damit wurde sie auch zu einer Art Zeitkapsel.