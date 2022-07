"Zeit ist reif": Englands Fußballfrauen glauben an 1. Titel

Englisches Fußball-Sommermärchen oder der neunte deutsche Triumph. Das Finale der Frauen-EM am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF 1) hat mit England einen leichten Favoriten, die Gastgeberinnen sind überzeugt vom ersten großen Titel. Generell ist man sich auf der Insel einig: Selten war die Chance für ein englisches Fußballteam - Frauen wie Männer - so groß. "Die Zeit ist reif", befand Ex-Nationalspielerin Karen Carney im "Mirror"-Interview.

Die Engländerinnen stürmten nach dem 1:0-Auftaktsieg über die stark spielenden Österreicherinnen furios durch die Gruppenphase, die sie mit 14:0 Toren abschlossen. Nach dem Kraftakt gegen Spanien (2:1) spielte sich das Team von Sarina Wiegman im Halbfinale gegen Schweden (4:0) fast schon in einen Rausch - garniert von Alessia Russos Traumtor. Per Fersler spielte Russo den Ball durch die Beine der schwedischen Torhüterin. So schön kann Fußball sein.