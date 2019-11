Zeiler: SPÖ soll eventuell ÖVP-Minderheitsregierung stützen

Sollte Türkis-Grün doch nicht zustande kommen und eine neuerliche ÖVP-FPÖ-Koalition drohen, dann ist der Medienmanager Gerhard Zeiler für eine Unterstützung einer ÖVP-Minderheitsregierung durch die SPÖ. Eine Regierungsbeteiligung hält er angesichts des schwachen Ergebnisses bei der Nationalratswahl für nicht angebracht, wie er in seinem am Montag präsentierten Buch "Leidenschaftlich Rot" schreibt.

Heftige Kritik übt der ehemalige Pressesprecher der SPÖ-Bundeskanzler Fred Sinowatz und Franz Vranitzky an Ex-Kanzler Christian Kern, den er als einen Hauptverantwortlichen für die derzeitigen Probleme der SPÖ sieht. Die Umstände seines Rücktrittes als Parteivorsitzender zwei Wochen vor einem Parteitag, nachdem er mehrmals öffentlich bekundet habe, selbstverständlich wieder kandidieren zu wollen, hätten der SPÖ "schwer geschadet", schreibt Zeiler, um dann festzustellen: "Hätte ich nur annähernd geahnt, aus welchem Persönlichkeitsholz Christian Kern geschnitzt ist, wäre ich im Mai 2016 in einer Kampfabstimmung um den Parteivorsitz gegen ihn angetreten."

Der Medienmanager hält eine Neuaufstellung der Partei für notwendig. "Es ist Zeit für neue Gesichter in der SPÖ. Es ist Zeit für einen Generationenwechsel und es ist Zeit für mehr Frauen in den Führungsgremien der Partei. Und es ist ebenfalls Zeit für ein professionelles Team in der Parteizentrale, das kommunikations- und marketingtechnisch aufrüstet. Pamela Rendi-Wagner hat es jetzt aufgrund dieses Wahlergebnisses in der Hand, für einen echten - auch in personeller Hinsicht - Neuanfang zu sorgen", rät Zeiler zu Veränderungen in der Löwelstraße.