Zeichnungen als Ostergruß für ältere Mitbürger

Schüler und Kindergartenkinder schenken eine kleine Freude

Göfis. In schwierigen Zeiten ist es gerade für ältere und alleinstehende Mitbürger deutlich schwerer geworden weiterhin Kontakte zu Freunden, Nachbarschaft und ihrem Umfeld in der Gemeinde zu halten. Im Dialekt heißt dies dann „Ma kunt numma untr d´Lüt“.

Diesem Umstand tragen die Initiative „z’Göfis füranand do“ und die Kindergartenkinder und die Volksschüler aus Göfis Rechnung. Der Nachwuchs zauberte bunte Grüße in Form von kleinen Kunstwerken auf Papier, die nun von den ehrenamtlichen Mitarbeitern verteilt werden. Damit will man ein wenig Freude bereiten, darüber hinaus einen kleinen Appell in Sachen Durchhaltevermögen leisten und vor allem auch weiterhin beste Gesundheit wünschen. CEG