Zehnter WM-Platz für Greco Spezialist Lars Matt

Der Klauser Mattensportler holt im Großereignis in Istanbul eine Spitzenplatzierung.

KLAUS. Mit Lars Matt, Paul Maier und Daniel Struzinjski haben sich gleich drei Athleten vom Kraftsportklub Klaus für die Weltmeisterschaften der Unter-17-Jährigen im griechisch-römischen Stil in Istanbul in der Türkei qualifiziert. Dabei belegte Lars Matt in der Gewichtsklasse 71 kg unter 48 Startern aus dreißig Nationen den ausgezeichneten zehnten Endrang. Aufgrund einer langen Verletzungspause wegen einer Knie-Operation konnte das junge Talent in dieser Saison weder Trainingseinheiten absolvieren noch internationale Wettkämpfe bestreiten. Rechtzeitig zum Höhepunkt passte für Lars Matt aber die Form und er konnte sich in Mitten der Weltspitze gut in Szene setzen. Im ersten Kampf besiegte Matt trotz einem 4:9-Punkterückstand den Litauer Minijus Leonavicius noch auf Schulter. Im zweiten Kampf verlor der Klauser Mattensportler am Ende gegen den Weißrussen und den amtierenden EM-Fünften Ivan Bialiayeu knapp mit 3:7-Punkten und ist ausgeschieden. Für seine Mannschaftskollegen Paul Maier und Daniel Struzinjski war die WM bereits nach der Qualifikationsrunde beendet. Struzinjski unterlag bis 55 kg dem Vorjahrs-Weltmeister Aytjan Khalmakhanov aus Usbekistan klar nach Punkten. Paul Maier verlor gegen den Moldawier Alexandr Plescan und das Turnier war zu Ende. Vom 14. Bis 20. August findet in Amann-City in Jordanien die Weltmeisterschaft im Ringen der Unter-20-Jährigen statt. Dabei wollen sich die beiden KSK Klaus Sportler Lukas Lins (71 kg) und Schwergewichtler Leonhard Junger (130 kg) weltweit gut präsentieren und wertvolle Erfahrung auf Topniveau sammeln.VN-TK