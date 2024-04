Zehnter Geburtstag vom Rankweiler Lauftreff

10 Jahre Bewegungstreffs „Vorarlberg bewegt“ in Rankweil mit einer Feier.

RANKWEIL. Seit April 2014 werden die beliebten Lauf- und Nordic Walking Treffs "Vorarlberg bewegt" in Rankweil angeboten. Diese Bewegungstreffs haben sich zu einem unverzichtbaren Bestandteil des sportlichen Lebens in Rankweil entwickelt. Sie bieten ein breites Spektrum an kostenlosen Bewegungsangeboten für Menschen jeden Alters und jeder Fitnessstufe.

Im Jahr 2006, unter der Federführung des Sportreferates des Landes Vorarlberg, wurde Vorarlberg bewegt ins Leben gerufen. Auf Grund der Initiative der Volksbank Turnerschaft Rankweil und der Marktgemeinde Rankweil wurde 2014 der Standort Rankweil in das Bewegungsangebot aufgenommen. Seit dem ersten Termin am 15. April 2014 war klar, dass dies eine richtige Entscheidung war. Der Standort Rankweil wurde seither immer sehr gut besucht.

Die Bewegungstreffs von "Vorarlberg bewegt" haben sich für zahlreiche Freizeitsportler als Initialzündung erwiesen, um ein aktiveres und sportlicheres Leben zu beginnen. Durch die Vielfalt der angebotenen Aktivitäten und die unterstützende Gemeinschaft haben viele Teilnehmer den Spaß an der Bewegung entdeckt und sind motiviert, regelmäßig aktiv zu sein. Sie sind sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeignet und bieten eine Vielzahl von Gruppenaktivitäten im Bereich Laufen, Nordic Walking und Outdoorfitness an.

Nach den acht Wochen der Bewegungstreffs bei "Vorarlberg bewegt" mit dem Standort Rankweil Marktplatz, jeden Donnerstag ab 19 Uhr, haben die Teilnehmer ausreichend Möglichkeiten weiter aktiv zu bleiben und die verschiedensten Sportarten über das ganze Jahr zu nutzen. Für die, die dem Laufsport treu bleiben wollen, bietet die Volksbank Turnerschaft Rankweil Laufgruppen und Outdoor-Fitnessgruppen für alle Stärken, bei welchen man jederzeit einsteigen kann. Laufstrecken entlang der Frutz, der Fitness Parcours, das Erholungsgebiet Paspselsseen, Kneipanlagen und viele weitere Sportstätten in Rankweil bieten perfekte Möglichkeiten für jeden, der in der Natur auch außerhalb von Vereinsangeboten Sport betreiben will. Am Donnerstag, 2. Mai, ab 19 Uhr, Marktplatz Rankweil wird der 10. Geburtstag vom Bewegungstreff Rankweil im entsprechenden Rahmen gebührend auch gefeiert. Alle ehemaligen Übungsleiter vom Rankweiler Lauftreff des letzten Jahrzehnt sind herzlich dazu eingeladen.VN-TK