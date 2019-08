Zehntausende Syrer im Rebellengebiet Idlib auf der Flucht

Nach der Gewalteskalation in Syriens letztem großen Rebellengebiet Idlib sind nach Angaben von Helfern Zehntausende Zivilisten auf der Flucht. Das lokale Gesundheitsdirektorat Idlib und die Hilfsorganisation Syrian American Medical Society (SAMS) meldeten am Mittwoch, seit Anfang August seien mehr 70.000 Menschen von den Angriffen und Kämpfen vertrieben worden.

Ihre humanitäre Lage ist Berichten von Hilfsorganisationen und Aktivisten zufolge dramatisch. Die Menschen schlafen demnach in Fahrzeugen oder nächtigen auf freien Feldern. Die Vereinten Nationen machten am Mittwoch zunächst keine neuen Angaben zur Zahl der Vertriebenen. Ein Sprecher des UN-Nothilfebüros Ocha erklärte jedoch, es gebe "beunruhigende Berichte" über immer mehr Vertreibung in der Region. Im vergangenen Monat hatten die UN von rund 400.000 Vertriebenen seit April gesprochen.