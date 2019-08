Zehntausende Rumänen fordern Rücktritt der Regierung

Ein Jahr nach der brutal niedergeschlagenen Großdemonstration vom 10. August 2018 sind in Rumänien am Samstagabend zehntausende Menschen auf die Straße gegangen. Sie forderten den Rücktritt der als korrupt und inkompetent empfundenen Regierung unter Ministerpräsidentin Viorica Dancila (Sozialdemokraten/PSD) sowie Konsequenzen nach der Polizeigewalt gegen die Antiregierungs-Protestierenden.

In der Hauptstadt Bukarest demonstrierten trotz glühender Hitze mehr als 20.000 Menschen stundenlang vor dem Regierungssitz, wo sie "Rücktritt", "Es reicht", "Wir vergessen nicht, was ihr letzten Sommer getan habt", "Justiz, nicht Korruption", "Ohne Straffällige in Ämtern" und "PSD, die rote Pest" riefen. Viele Demonstranten trugen Transparente mit der Aufschrift "Korruption und Inkompetenz töten" und zündeten Kerzen für die beiden vor zwei Wochen im südrumänischen Caracal von einem mutmaßlichen Serientäter getöteten Mädchen an.