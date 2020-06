Zehntausende Meeresschildkröten in Australien entdeckt

Der weltweit größte Nistplatz für Grüne Meeresschildkröten in Australien mit Zehntausenden Tieren ist noch viel größer als gedacht. Forscher haben die gefährdete Schildkrötenart (Chelonia mydas) auf Raine Island im nördlichen Great Barrier Reef mit Hilfe einer Drohne gezählt: Bis zu 64.000 Schildkröten tummelten sich rund um die Koralleninsel, um dort zwischen November und März ihre Eier zu legen.

Bisher waren Wissenschafter davon ausgegangen, dass nur rund 36.000 der Schildkröten pro Saison zum Nisten dorthin kommen. "In früheren Methoden wurden die Tiere immer von einem kleinen Boot aus gezählt, was lediglich zu Schätzungen und einer verringerten Genauigkeit führte", erklärte Andrew Dunstan vom Department of Environment and Science (DES).