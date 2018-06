Zehntausende fordern mit Petition Ehe für alle in Tschechien

Mehr als 70.000 Menschen haben in Tschechien eine Petition für die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare unterzeichnet. Aktivisten der Kampagne "Wir sind fair" überreichten die gesammelten Unterschriften am Dienstag dem Petitionsausschuss des Abgeordnetenhauses in Prag.

Anders als bei der Ehe sei bei der seit zwölf Jahren möglichen Lebenspartnerschaft zum Beispiel das Adoptionsrecht eingeschränkt, teilte Organisator Czeslaw Walek mit. “Es wäre nur fair, wenn Lesben und Schwule bei uns heiraten dürften.”

Ein Gesetzentwurf zur Einführung der sogenannten Ehe für alle ist derzeit auf dem Weg ins Parlament. Eine Gruppe konservativer Abgeordneter hat bereits angekündigt, einen eigenen Gegenentwurf einzubringen, um die Ehe als Verbindung zwischen Mann und Frau in der Verfassung festzuschreiben. Seit Einführung der eingetragenen Partnerschaft in dem EU-Mitgliedsstaat im Juli 2006 haben schon mehr als 2.600 homosexuelle Paare diese Möglichkeit genutzt.