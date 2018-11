Zehntausende demonstrierten vor Präsidentenwahl in Georgien

Wenige Tage vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Georgien haben Zehntausende Menschen gegen eine mögliche Rückkehr der Partei des früheren Präsidenten Michail Saakaschwili an die Macht demonstriert. Die Organisatoren sprachen am Sonntag von mehr als 90.000 Teilnehmern bei der Protestveranstaltung in der Hauptstadt Tiflis. Sie wandten sich damit gegen den Kandidaten Grigol Waschadse.

Der frühere Außenminister der Ex-Sowjetrepublik am Schwarzen Meer und Oppositionspolitiker hatte im Wahlkampf angekündigt, im Falle eines Wahlsieges Saakaschwili zu begnadigen. Der Ex-Präsident war wegen Amtsmissbrauchs zu sechs Jahren Haft verurteilt worden und lebt nun in den Niederlanden. Waschadse ist der schärfste Konkurrent der früheren französischen Botschafterin Salome Surabischwili. Die Stichwahl am kommenden Mittwoch wird mit Spannung erwartet.

Zu der Demonstration hatte die Oppositionspartei Allianz der Patrioten Georgiens aufgerufen. Dessen Generalsekretärin Irma Inaschwili mahnte laut georgischen Fernsehberichten, Georgien dürfe nicht “in eine Ära der Konfiszierung von Eigentum und Folter” zurückkehren. Sie rief zur Wahl von Surabischwili auf.