Zehnkampf-Topfavorit Mayer out, Distelberger blieb im Rennen

Mit drei ungültigen Versuchen im Weitsprung ist für den Topfavoriten Kevin Mayer das Unternehmen Zehnkampf-EM-Gold in Berlin beendet gewesen. Dasselbe Schicksal wie den Olympia-Zweiten und Freiluft-Weltmeister ereilte auch seine französischen Landsleute Romain Martin und Ruben Gado sowie den Deutschen Mathias Brugger. Auch Dominik Distelberger zitterte beim Weitsprung.

Distelberger war in Anbetracht seines Trainingsrückstandes aufgrund der Achillessehnenprobleme ein solider Start in den Zehnkampf gelungen. Die 100 m absolvierte er Dienstagvormittag in 11,00 Sekunden, er lag damit auf Rang elf. Die Bestzeit hatte Goldfavorit Kevin Mayer in 10,64 Sekunden markiert.