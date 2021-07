Zehnjähriges Mädchen von Hund nahe Graz verletzt

Ein Hund hat Freitagnachmittag in Hart bei Graz ein zehn Jahre altes Mädchen vermutlich wegen eines Missverständnisses gebissen. Der Rottweiler war aus seinem Zwinger entkommen und traf auf eine 30-Jährige und ihre Tochter, die auf einem Feldweg spazieren waren. Nach Rückfrage beim mutmaßlichen Hundehalter wollten sie den Vierbeiner rufen und ihn streicheln, doch als er auf das Kind zulief, bekam dieses Panik. Das dürfte den Hund scheinbar verunsichert haben, so die Polizei.

Das Mädchen erlitt Verletzungen an einem Arm, an einem Bein sowie an der Brust. Das Rote Kreuz brachte die Schülerin per Rettungshubschrauber in die Kinderchirurgie des LKH Graz. Wie sich später herausstellte, ist der Sohn des 56-Jährigen der Besitzer des Hundes. Der Rottweiler wurde zunächst in ein Tierheim gebracht und es wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.