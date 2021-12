Zehn Regeln für Pistentourengeher

Das Pistentourengehen ist so populär wie kaum zuvor. Besonders für EinsteigerInnen ist es eine beliebte Option, um sich langsam an die Sportart heranzutasten. Aber auch erfahrenere SportlerInnen nützen diese Art des Tourengehens als Trainingsmöglichkeit.

Besonders in Zeiten, in denen das Skigebiet geschlossen ist und die Pisten nicht präpariert sind, handelt es sich um freien Skiraum. Das heißt, die Lawinengefahr ist eigenverantwortlich zu beurteilen und auch die Pistenrettung ist nicht direkt vor Ort. Nimm daher die entsprechende Notfallausrüstung und ein Erste Hilfe-Set mit. Unter Einhaltung dieser Empfehlungen und gegenseitiger Rücksichtnahme steht einer tollen Pistenskitour nichts mehr im Weg. Ein kostenloser LVS-Trainingstag findet am Samstag, 8. Jänner 2022 von 10 bis 14 Uhr statt. Acht Trainingsfelder in ganz Vorarlberg, betreut durch die Bergrettung, stehen zur Verfügung (ohne Anmeldung).