Zehn-Prozent-Plus für niedergelassene Ärzte in Wien

Die Wiener Ärztekammer hat am Dienstag in den Tarifverhandlungen mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) eine Tariferhöhung für Wiener Vertragsärztinnen und -ärzte im Umfang von zehn Prozent vermeldet. Vizepräsidentin Naghme Kamaleyan-Schmied sah darin einen "Durchbruch", der eine "Stärkung" des niedergelassenen Bereichs bedeute. Das Ergebnis muss jetzt noch vom Verwaltungsrat der ÖGK Ende Jänner abgesegnet werden.

Mit dem Ergebnis nach "wochenlangen Verhandlungen zu jeder Tag- und Nachtzeit" habe man eine "solide Basis" für den niedergelassenen Bereich geschaffen, betonte die Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Ärztekammer für Wien in einer Aussendung am Dienstag. Das Verhandlungsergebnis werde auch den Patientinnen und Patienten zu Gute kommen, so Kamaleyan-Schmied.