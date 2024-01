Zehn mutmaßliche Drogenhändler in Wien und Graz geschnappt

Mehrmonatige Ermittlungen des Wiener Landeskriminalamts (Außenstelle Ost) und des Bundeskriminalamts haben zur Festnahme von zehn Verdächtigen geführt, die "im großen Stil" mit Drogen gehandelt haben sollen. Das gab die Polizei am Sonntag bekannt. Einer der Verdächtigen wurde in Graz festgenommen, die übrigen in der Bundeshauptstadt. Ihnen wird der Handel mit "harten" Drogen wie Heroin, Kokain, Amphetaminen und Crystal Meth zur Last gelegt.

"Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Männer im Alter zwischen 20 und 35 Jahren. Diese sind österreichische, serbische und türkische Staatsangehörige", sagte Polizeisprecherin Julia Schick. "Sie sollen im großen Stil mit verbotenen Substanzen gehandelt und diese über einen längeren Zeitraum verkauft haben."

Im Zuge der Ermittlungen, die von Oktober bis Dezember 2023 liefen, seien größere Mengen an Suchtmitteln sichergestellt worden. Beispielsweise konfiszierten die Polizisten knapp acht Kilogramm Kokain und rund drei Kilo Heroin.