Köln möchte schnell wieder in die Bundesliga ©APA (dpa)

Zehn Kölner siegten bei Schaub-Debüt in Bochum 2:0

Der 1. FC Köln ist erfolgreich in das Unternehmen Wiederaufstieg gestartet. Beim Auftakt zur zweiten deutschen Liga setzte sich der Absteiger 2:0 in Bochum durch. Maxim Leitsch per Eigentor (44.) und Rafael Czichos (59.) sorgten für die Tore des Clubs von ÖFB-Teamspieler Louis Schaub. Der Ex-Rapidler gab bis zur 70. Minute im zentralen offensiven Mittelfeld ein unauffälliges Pflichtspieldebüt.

Auf der Gegenseite ließ der Tiroler Lukas Hinterseer mit einem knappen Fehlschuss in der 28. Minute eine ausgezeichnete Führungschance ungenutzt. Bochum konnte nach Gelb-Rot für Köln-Verteidiger Jorge Mere (71.) nicht mehr entscheidend zusetzen. Hinterseer traf bei einer der besseren Möglichkeiten in der Schlussphase das Tor nicht (82.).