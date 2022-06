Zehn Jahre islamischer Friedhof Altach

Der islamische Friedhof in Altach wird heuer zehn Jahre alt. Die Grabanlage mit ihrer kunstvollen Architektur ist weit über die Landesgrenzen bekannt und erfüllt eine wichtige Rolle im religiösen Leben der Vorarlberger Muslime.

Bei einer Jubiläumsfeier am 22. Juni hob Landesrat Gantner die Bedeutung des Friedhofs hervor: "Viele dieser Menschen, die hier alt geworden sind, wollen in ihrer neuen Heimat nach den Regeln ihrer Religion bestattet werden. In Altach haben sie dafür ihre besondere Begräbnisstätte erhalten."

"Der spirituelle Wert ist unschätzbar"

"Unsere Väter wollen in der Türkei begraben werden", erklärt Yasar Capar vom "Düzceliler Bestattungshilfeverein". Der Verein wurde 1983 gegründet, um die Überführungskosten von Verstorbenen in die Türkei zu finanzieren. "Wenn es meine Entscheidung wäre, würde ich meine Eltern in Altach begraben", betont der 45-Jährige. Er ist sich nicht sicher, wie viele heute noch die Gräber ihrer Vorfahren in der Türkei besuchen würden. Die Nähe zum Friedhof ist für den Obmann sehr wichtig: "Wenn es mir schlecht geht und ich Sehnsucht nach meinen Eltern habe, könnte ich das Grab in Altach besuchen." Außerdem können auf dem Friedhof Beerdigungen so abgehalten werden, wie es die islamischen Methoden erfordern. Daher hat der Friedhof für Capar einen unschätzbaren spirituellen Wert. "Wir können nicht genug allen danken, die zum Bau des islamischen Friedhofs beigetragen und mitgewirkt haben", bekräftigt der 45-Jährige.