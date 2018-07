Zehn Jahre Haft nach Verkehrsunfall mit zwei Toten

Ein lebensmüder Autofahrer, der am 3. Jänner 2018 bei einer von ihm verschuldeten Kollision zwei Menschen getötet hatte, ist am Montag am Wiener Landesgericht wegen Mordes zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Die Geschworenen folgten mit deutlicher Mehrheit der Anklage, derzufolge der 34-Jährige den Tod eines Vespa-Lenkers und dessen Beifahrers bewusst in Kauf genommen haben soll.

Sieben Laienrichter bejahten nach überraschend kurzer Beratungszeit die Anklage, nur ein Geschworener war nicht vom inkriminierten bedingten Tötungsvorsatz überzeugt. Der bisher unbescholtene Angestellte erhielt die gesetzliche Mindeststrafe für Mord, wobei sein bisheriges Wohlverhalten sowie seine zum Unfall grundsätzlich geständige Verantwortung – während er zu Beginn des Ermittlungsverfahrens erklärt hatte, er könne sich an die Kollision nicht mehr erinnern, machte er vor Gericht Angaben zum Geschehen – mildernd angerechnet wurden.

Zusätzlich wurde der Todeslenker in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Die Geschworenen folgten damit einer Empfehlung der Gerichtspsychiaterin Sigrun Rossmanith, die sich im Fall eines Schuldspruchs für die Unterbringung im Maßnahmenvollzug ausgesprochen hatte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Angestellte wollte nach einem heftigen Streit mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin, bei dem er auch handgreiflich wurde, seinem Leben ein Ende setzen. Über WhatsApp verabschiedete er sich von seiner Ex-Freundin und seinem Stiefsohn, um mit seinem Mercedes “irgendwo, wo keine Leute sind, gegen eine Mauer zu fahren”, wie er dem Schwurgericht (Vorsitz: Patrick Aulebauer) erklärte.

Bei dem geplanten Suizid habe es sich um eine “Kurzschlussreaktion” gehandelt, erklärte der Angeklagte: “Das Aggressive ist umgeschlagen in Richtung Selbstmord.” Ihm sei “klar geworden, dass ich nicht mehr kann und will”.

Dem Gutachten der Gerichtspsychiaterin Sigrun Rossmanith zufolge dürfte dabei die Alkoholisierung des Mannes – er hatte rund 2,3 Promille im Blut – eine Rolle gespielt haben. Der 34-Jährige weist laut Rossmanith eine kombinierte Persönlichkeitsstörung auf. Seine “narzisstische Kränkbarkeit” sei bei aggressiven Spannungen, zu denen er unter Alkoholeinfluss neige, schwer lenkbar. Der Angeklagte habe seine Impulse dann kaum mehr unter Kontrolle.

Auf seiner “Todesfahrt” (Staatsanwältin) steuerte der Betrunkene seinen Mercedes mit 102 Stundenkilometern durch die Cumberlandstraße stadtauswärts, als ihm im Bereich der Kaltenbäckgasse ein Leichtmotorrad im Weg stand. Die Straße ist in diesem Bereich als 30er-Zone ausgewiesen. “Ich wollte überholen. Ich hab’ nicht wahrgenommen, dass er (der Vespa-Lenker, Ann.) abbiegen wollte”, erinnerte sich der Angeklagte. Er habe noch gebremst,” aber es ist sich nicht mehr ausgegangen”, schilderte der 34-Jährige den Geschworenen stockend und schließlich unter Tränen. Erst nach einer kurzen Pause und nachdem seine Anwältin ihm ein Taschentuch überreicht hatte, konnte er mit seiner Aussage fortsetzen: “Es ist alles abgelaufen wie im Film”.

Die Vespa, die sich vorschriftsmäßig zum Linksabbiegen eingeordnet hatte, wurde von dem Auto mit einer Geschwindigkeit von 97 km/h regelrecht “abgeschossen”. Der Fahrer – ein 37 Jahre alter Rechtsanwalt, verheiratet und Vater einer kleinen Tochter – wurde über 50 Meter die Fahrbahn entlang geschleudert, wobei der Körper gegen mehrere geparkte Fahrzeuge prallte, ehe er auf dem Gehsteig zu liegen kam. Sein Beifahrer, ein Kanzleimitarbeiter des Juristen, flog 27 Meter durch die Luft und fiel auf das Dach eines abgestellten Pkw. Beide Männer hatten nicht die geringsten Überlebenschancen und starben noch am Unfallort.

Ein Anrainer stand zum Unfallzeitpunkt auf seinem Balkon, um eine Zigarette zu rauchen. Aufgrund der lauten Motorengeräusche wurde er auf den Mercedes aufmerksam. “Meiner Meinung nach fuhr er schon die ganze Zeit auf der linken Fahrbahnseite”, berichtete der Zeuge dem Gericht. Das Leichtmotorrad hätte “zum Abbiegen eindeutig geblinkt”, bevor es krachte. Eine Angestellte eines Tennis-Centers, die aufgrund des Krachs (“En Geräusch wie eine Bombe”) nach draußen ging, beschrieb dem Gericht ihre ersten Eindrücke wie folgt: “Es war Totenstille. Es hat gerochen. Nach Gummi. Es hat ausgeschaut wie ein Schlachtfeld.”