Zehn Jahre Haft für Sex-Spiele mit 13-jähriger Tochter

Nach perversen Sex-Spielen mit seiner halbwüchsigen Tochter ist am Donnerstag ein 42-jähriger Wiener vom Landesgericht für Strafsachen zur Verantwortung gezogen worden. Der Mann wurde wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und Blutschande zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Der 42-Jährige erbat Bedenkzeit.

“Das hat er ausgenutzt. Er hat sie über Wochen schwer sexuell missbraucht”, legte Staatsanwalt Sherif Selim dar. Der Vater erfand ein abartiges Spiel, bei dem die Tochter nach anfänglichem Widerstand mitmachte, “weil’s der Papa wollte”, wie sie nach der Festnahme des Mannes in ihrer kontradiktorischen Zeugenbefragung erklärte.

Der Angeklagte zeigte sich vor dem Schöffensenat (Vorsitz: Stefan Apostol) umfassend geständig, beschönigte aber die ihm zur Last gelegten Verbrechen: “Das hat sich so ergeben. Das mit der Tochter war ein großer Fehler. Ich weiß nicht, was mich geritten hat.” Er habe das Mädchen aufklären bzw. ihr Tipps für ihr künftiges Sexualleben geben wollen, behauptete er: “Mir ist es nicht um Sex gegangen.” Das Ganze sei “eine blöde Dummheit” gewesen: “Als sie gesagt hat, es tut weh, hab’ ich natürlich aufgehört.”