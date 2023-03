Zehn Jahre Franziskus: Papst veröffentlicht ersten Podcast

Papst Franziskus feiert seine zehn Jahre Pontifikat mit der Veröffentlichung seines ersten Podcasts. "Es ist für mich ein Schmerz, die toten jungen Menschen zu sehen - ob auf russischer oder ukrainischer Seite, ist mir egal - die nicht nach Hause zurückkehren. Es ist schwer, das zu akzeptieren", so der Papst, der sich zu seinem Pontifikatsjubiläum den Frieden in der Welt wünscht. "Frieden, wir brauchen Frieden", sagte der Heilige Vater.

"Das erste, was mir einfällt, ist, dass es mir vorkommt, als wäre meine Papst-Wahl erst gestern gewesen ...", so Franziskus, der zu Beginn des Interviews fragt: "Ein Podcast? Was ist das?"

Von den Tausenden von Audienzen, den Hunderten von Besuchen in Diözesen und Pfarren und den 40 apostolischen Reisen behalte der Papst "klare Erinnerungen in seinem Herzen". Er bezeichnete sie als "den schönsten Moment". So erinnere er sich gern an die Audienz mit Großeltern aus aller Welt am 28. September 2014. "Alte Menschen sind weise und sie helfen mir so sehr. Ich bin ja auch alt", so der Papst.