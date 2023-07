Zehn Familienmitglieder bei Brand in Pakistan gestorben

Bei einem Feuer in Pakistan sind zehn Mitglieder einer Familie ums Leben gekommen. Unter den Opfern bei dem Brand in der Millionenmetropole Lahore seien sechs Kinder gewesen, berichteten Mitarbeiter der Rettungsdienste am Mittwoch. Ein Opfer sei erst sieben Monate alt gewesen. Die Familienmitglieder seien in ihrer Wohnung erstickt, nachdem Rettungswege blockiert gewesen seien.

Mehrere Stunden lang hatten sich Feuerwehrleute demnach durch die engen Straßen des Stadtviertels gekämpft, ehe sie am Unglücksort eintrafen. Immer wieder kommt es in dem südasiatischen Land zu schweren Unglücken in dicht besiedelten Stadtteilen.