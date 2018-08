Zeckenbisse forderten schon vier Opfer

Unter den FSME-Erkrankten in Vorarlberg befinden sich auch zwei Kinder.

Vielen setzt der Sommer zu, den Zecken nicht. Im Gegenteil, sie zeigen sich besonders angriffig, was sich auch in FSME-Fällen niederschlägt. In Vorarlberg wurden heuer bereits vier Personen durch Zeckenstiche mit dem FSME-Virus infiziert. Damit ist schon jetzt die Zahl vom vergangenen Jahr erreicht. Unter den aktuell gemeldeten Opfern sind auch zwei Kinder. Wie Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher (54) auf VN-Anfrage bestätigte, haben sich drei der Betroffenen das gefährliche Virus in Vorarlberg geholt. Sie müssen nach spitalsärztlicher Behandlung aber keine bleibenden Schäden fürchten. Der vierte Fall befindet sich noch in Abklärung.