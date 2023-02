Zechpreller isst und trinkt für 390 Euro in Wiener Bar

Ein Zechpreller hat in der Nacht auf Freitag in einer Wiener Cocktailbar einen Schaden von 390 Euro hinterlassen. Der Deutsche bestellte reichlich Essen und Getränke und wollte am Ende die Rechnung nicht bezahlen. Der Betreiber des Lokals beim Bermudadreieck in der Wiener Innenstadt alarmierte die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten verhielt sich der 37-Jährige bereits aggressiv. Danach demolierte er auch noch die Tür seiner Zelle, wie die Polizei am Samstag berichtete.

Die Exekutive musste am Freitag um 4.20 Uhr zu dem Lokal geholt werden. Versuche, den 37-Jährigen zu beruhigen, scheiterten, sodass der Mann vorläufig festgenommen wurde. Gegen diese wehrte sich der Deutsche so vehement, dass ein Polizist leicht verletzt wurde. Später im Polizeianhaltezentrum trat und schlug der 37-Jährige mehrfach gegen die Zellentüre und demolierte sie.

Der Mann wurde neben verwaltungsrechtlichen Bestimmungen auch wegen des Verdachts des Betrugs, der Sachbeschädigung, der schweren Körperverletzung und wegen des versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt. Er befand sich am Samstag noch bei der Polizei, eine Einvernahme war noch nicht möglich.