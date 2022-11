Zauberhaftes Adventprogramm in Hohenems

In der Vorweihnachtszeit geht von Hohenems ein ganz besonderer Zauber aus.

Die kleine Stadt mit großem Charme besticht im November und Dezember vor allem mit einem abwechslungsreichen und besinnlichen Adventprogramm für Groß und Klein, das weihnachtliche Vorfreude weckt und Familien sowie Freunde zusammenbringt.

Es werde Licht! – Einschaltfeier in Hohenems!

Am Freitag, dem 18. November 2022, um 17 Uhr ist es endlich wieder so weit: Mit der traditionellen Einschaltfeier beginnt die Adventzeit. Bürgermeister Dieter Egger wird die Lichter des Weihnachtsbaums am Schlossplatz sowie die Weihnachtsbeleuchtung in den Hohenemser Straßen um 18 Uhr feierlich einschalten und dadurch heuer das erste Mal Weihnachtsgefühle spürbar machen. Musikalisch wird das Einschalten des Weihnachtsbaums durch ein Ensemble der Bürgermusik Hohenems begleitet. Die Unterkliener Fasnatzunft bietet ab 17 Uhr kulinarische Feinheiten für das leibliche Wohl an. Die Einschaltfeier bildet dieses Jahr auch den Auftakt zum Zauberwald am Kirchplatz und einer Vielzahl an Adventprogrammpunkten in den Bereichen Familie, Kultur und Handel.

Zauberwald am Kirchplatz

Bereits zum zweiten Mal verwandelt sich der Hohenemser Kirchplatz in einen Zauberwald voller Tiere und spannender Geschichten. Wer aufmerksam durch den Zauberwald spaziert, wird hören, was die Tiere nach Einbruch der Dunkelheit erzählen. Und aufgepasst: Jede Woche wird eine andere weihnachtliche Geschichte geschildert. Der liebevoll dekorierte und stimmungsvoll beleuchtete Wald verzaubert seine Besucher und lädt sie auf eine Entdeckungsreise für gespitzte Ohren und staunende Augen ein. Visuelle und akustische Elemente regen die Fantasie der Kinder an.

Im Wald kann auch ein Brief ans Christkind abgegeben werden. Neben einem Kinderzügle, mit dem die kleinsten Besucher Fahrt aufnehmen, werden auch die Maroni-Lok sowie eine Gastrohütte am Kirchplatz stehen.

Eine wichtige Info vorweg: Am 21. Dezember 2022 wird am Kirchplatz der Benefiz-Christbaumverkauf „Zweites Leben – Doppeltes Glück“ stattfinden. Von 9 bis 19 Uhr werden Bäume des Zauberwaldes für den guten Zweck verkauft werden.

Bühne des Miteinanders

Der Kirchplatz wird in diesem Jahr in besonderen Glanz getaucht:

Auch die „Bühne des Miteinanders“ ist hier zu finden. Auf ihr stimmen jeden Donnerstag um 18 Uhr Musikgruppen und stimmungsvolle Chöre auf den Advent und auf Weihnachten ein.

Mit dabei ist ein Ensemble der Bürgermusik, das Ensemble „stimm.art“, der „Cadillac Jazz Chor“ und das „Tonart-Brass Quartett“.

Als krönender Höhepunkt findet am Donnerstag, dem 22. Dezember 2022, ein gemeinsames Adventsingen mit Chören aus Hohenems statt – Weihnachten steht vor der Tür!

Kunterbuntes Kinder- und Jugendprogramm

Die Offene Jugendarbeit Hohenems (OJAH) hat für die Adventzeit ein vielseitiges Kinder- und Jugendprogramm auf die Beine gestellt. Jeden Freitag, vom 25. November bis 16. Dezember 2022, jeweils ab 15 Uhr, unterhält die OJAH im Zauberwald am Kirchplatz Kinder und Jugendliche mit besonderen Mitmachmöglichkeiten bei der „OJAH Christmas Edition“.

Alle Emser Kinder und Jugendlichen sind eingeladen, vorbeizukommen und mitzumachen.

Christkindlemarkt

Der Hohenemser Christkindlemarkt, der am Samstag, dem 3. Dezember 2022, stattfindet, vergrößert sich und ist dieses Jahr am Schlossplatz und neu ebenso am Kirchplatz zu finden. Er wird zum zentralen Treffpunkt für Groß und Klein und öffnet von 13 bis 20 Uhr seine Pforten.

Wie jedes Jahr verspricht der Christkindlemarkt eine wunderschöne Einstimmung auf Weihnachten.

Highlight des Tages: Ab 13.30 Uhr kommt der Nikolaus mit der Pferdekutsche vorbei und bringt den Kindern eine kleine Überraschung mit. Jung und Alt haben an diesem Nachmittag die Möglichkeit, mit der Pferdekutsche eine idyllische Fahrt durch die Hohenemser Innenstadt zu machen.

Zudem werden auch die „Cornettos“ sowie Solokünstlerin Birgit Fend auftreten und für musikalische Unterhaltung sorgen. Zwischen Kinderbetreuung, Raclettebrötchen und Weihnachtspunsch kann man sich von den Ausstellern inspirieren lassen. Für ein kulinarisches Genusserlebnis sorgen die Hohenemser Gastronomen.

Weihnachtseinkäufe in Hohenems

Neben vielfältigen Programmpunkten in der Adventzeit gibt es bei einem gemütlichen Weihnachtsbummel durch die Innenstadt auch einiges zu entdecken. Zahlreiche Emser Handelsbetriebe haben samstags, am 3., 10. und 17. Dezember 2022 verlängerte Öffnungszeiten.

Am verkaufsoffenen Donnerstag, dem 8. Dezember 2022, überrascht die WIGE Hohenems mit einer zauberhaften Aktion, denn die Engel kommen in die Hohenemser Geschäfte. Alle Informationen unter www.wige-hohenems.at!