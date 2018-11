Zauberhafter Christkindlemarkt am Schlossplatz

Am Sonntag, dem 2. Dezember 2018, lädt der Hohenemser Christkindlemarkt Sie von 13 bis 19 Uhr zum Adventsplausch, Einkaufen und Bummeln ein. Der Schlossplatz verwandelt sich in eine echte Märchenwelt, in der eine Pferdekutsche, der Nikolaus und ein Nostalgie-Karussell nicht fehlen dürfen.

Die kleinen Besucher können ihre Weihnachtswünsche beim Nikolaus abgeben und erhalten ein kleines Geschenk. Drei von allen abgegeben Wünschen werden bis Weihnachten erfüllt.

Wie jedes Jahr gibt es auch wieder den großen Kindermalwettbewerb mit 26 Preisen. Dazu können die Kinder ihre Zeichnung zum Thema „Male dein schönstes Weihnachtserlebnis“ beim Nikolaus abgeben. Zwei Tage später erhalten die Gewinner schriftlich oder telefonisch eine Nachricht, dass sie unter den glücklichen Gewinnern sind.