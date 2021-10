Zaubereralarm am Bahnhof Dornbirn

Der „Ganz kleine Zirkus“ präsentiert mit „Gleis 3“ ein magisches Programm.

Dornbirn. Auf den ersten Blick wirkt er wie ein ganz normaler Bahnsteig, doch im neuen Programm vom „Ganz kleinen Zirkus“ wird er zum Tor in eine versteckte, magische Welt. Gibt es diese wirklich oder entspringt sie nur dem Buch und der Fantasie eines jungen Mädchens, das am Bahnhof auf seine Tante wartet? Die Antwort gibt es kommende Woche im Kulturhaus Dornbirn, wenn der Ganz kleine Zirkus sein Programm „Gleis 3 – eine magische Reise“ präsentiert.

Wie gut, wenn man ein Buch dabei hat, denkt sich das junge Mädchen, das am Bahnhof wartet, von seiner Tante abgeholt zu werden. Da diese aber aus Lustenau kommend im Stau steckt, vertreibt sich das Mädchen die Zeit mit Lesen. Mit dem Bahnhofvorsteher unterhält sie sich über ihr Buch, in dem es um eine Welt voller Hexen und Zauberer geht. Gerade, als sie feststellt, dass es diese in echt nicht gibt, klopft der Bahnhofsvorsteher gegen eine Kofferwand und dahinter öffnet sich eine magische Welt. Das Mädchen wird dort schon erwartet, bekommt Zauberumhang, Zauberstab und Eule und erlebt sein blaues Wunder. Da schweben Koffer durch die Luft, Besen kehren von allein, Stromkabel werden zu Springseilen und Dementoren fahren auf Einrädern herum. Dann wird der Bahnhof auch noch zum Klassenzimmer. Und dann sitzt das Mädchen plötzlich wieder am Bahnsteig, umgeben von Passagieren, Reisegruppen und Putztrupps.