ZAMG und GBA werden zu GeoSphere Austria

Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und die Geologische Bundesanstalt (GBA) bündeln im kommenden Jahr ihre Kompetenzen und werden zur neugegründeten GeoSphere Austria. Österreichs Bundesanstalt für Geologie, Geophysik, Meteorologie und Klimatologie geht am Neujahrstag offiziell in Betrieb.

"Wenn sich auch vieles ändert, manches bleibt wie gewohnt", sagen die provisorischen Leiter Andreas Schaffhauser (ZAMG) und Robert Supper (GBA) am Mittwoch in einer Aussendung. Alle bisherigen Produkte und Dienstleistungen an allen Standorten würden auch weiter zur Verfügung stehen.