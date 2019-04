Zahmes TV-Duell der Spitzenkandidaten Weber und Timmermans

Bei ersten TV-Duell der Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei (EVP) und der Sozialdemokraten (SPE) für die Europawahl haben sich nur wenige grundsätzliche Differenzen zwischen Manfred Weber (EVP) und Frans Timmermans (SPE) gezeigt. Einigkeit gab es vor allem bei der Warnung vor Populismus.

Der EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber kritisierte die mögliche Teilnahme Großbritanniens an der EU-Wahl Ende Mai. Er habe ein Problem damit, wenn das zum EU-Austritt entschlossene Land vorerst weiter mitentscheiden dürfe, sagte der CSU-Politiker im Sender France 24. Gegenkandidat Frans Timmermans von den Sozialdemokraten begrüßte hingegen klar die Verlängerung der Brexit-Frist bis Ende Oktober.

Er hoffe, dass Großbritannien doch in der Europäischen Union bleibe. Weber und Timmermans äußerten sich in einer für Mittwochabend aufgezeichneten Debatte des französischen Fernsehsenders. Als Vertreter der bisher größten Parteien im Europaparlament werden beiden Spitzenkandidaten Chancen auf die Nachfolge von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker eingeräumt. Das neue Europaparlament wird vom 23. bis 26. Mai gewählt.

In der Flüchtlingspolitik betonte Weber den Schutz der Außengrenzen, aber auch die humanitäre Pflicht zur Hilfe über Umsiedlungsprogramme. “Nach der Wahl will ich das als Kommissionspräsident hochstufen: Es muss oberste Priorität für den nächsten Anführer der Europäischen Union sein, eine geeignete Antwort zu geben”, sagte der CSU-Politiker.

Beide warnten in ihrem ersten TV-Duell vor einem Vormarsch des Populismus. Wichtigste Botschaft an die Wähler sei, nicht den Populisten zu folgen, sagte EVP-Bewerber Manfred Weber. Ansonsten drohe wie derzeit in Großbritannien politisches Chaos. Man müsse die EU durch Reformen stärken, nicht zerstören.