Zahlt sich Leistung im Beruf aus? - Österreicher gespalten

Die Österreicher sind bei der Frage, ob sich Leistung im Beruf auszahlt, gespalten: 48 Prozent bejahen dies, 47 Prozent sind vom Gegenteil überzeugt. Diese Einschätzung treffen unselbstständig Erwerbstätige nahezu ident. Das ist das am Dienstag veröffentlichte Ergebnis einer Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstitutes IMAS im Februar und März bei 1.033 über 16-Jährigen.

Dass sozialer Aufstieg durch “Hocharbeiten” heute noch möglich ist, glauben 63 Prozent. Frauen, jüngere Menschen, solche mit höherer Bildung sowie Bewohner des ländlichen Raumes sind überdurchschnittlich davon überzeugt. 24 Prozent der gesamten Befragten verneinen dies. Für 72 Prozent ist das Hocharbeiten in ihrem eigenen Leben einigermaßen oder sogar stark wichtig. Für 25 Prozent spielt dieses Denken eine nicht so große Rolle in ihrem Leben. 88 Prozent halten es wichtig für den Fortschritt und den Wohlstand einer Gesellschaft, dass es genügend Menschen in Österreich gibt, die sich durch Fleiß und Leistung hocharbeiten wollen.