Zahlreiche wilde Krampusse

Klos- und Krempelerverein Montafon lud in die Au zum lustigen Krampusstreiben

Es herrschte großer Andrang in der Tschaggunser Au am vergangenen Samstag Abend. Vor allem die Kinder waren aufgeregt wie kaum einmal im ganzen Jahr, denn der Besuch von gleich mehreren Krampussen stand auf dem Programm. Der Montafoner Klos- und Krempelerverein hatte an diesem Abend kurz vor der Adventszeit zum traditionellen Krampustreiben in die Tschaggunser Au geladen. Dabei traten alle 15 Krampusse in Erscheinung und auch der Nikolaus mit seinem Helfer Knecht Ruprecht durfte natürlich nicht fehlen. Zunächst galt es bei heißen Getränken, Würstchen und einem großen Feuer auf dem Spielplatz in der Tschaggunser Au sich zu treffen.