Zahlreiche Tennisspieler bei Australian Open in Isolation

Lokalmatador Kyrgios bei einem Pressetermin am Mittwoch in Melbourne ©APA (AFP)

Kurz vor den am Montag beginnenden Australian Open in Melbourne müssen sich zahlreiche Tennisspieler in Isolation begeben. Nach dem positiven Coronatest eines Mitarbeiters eines Hotels, in dem auch viele Tennisspieler wohnen, hat die Regierung des Bundesstaates Victoria diese Maßnahme für rund 600 Personen angeordnet, bis diese auch getestet sind.

Daniel Andrews, der Premierminister des australischen Bundesstaates, erklärte, dass die Begegnungen der sechs Vorbereitungsturniere für den ersten Grand-Slam-Bewerb des Jahres in Melbourne am Donnerstag von den Isolierungsmaßnahmen betroffen seien. Die Open selbst seien aktuell nicht betroffen, sagte Andrews. "Die rund 600 Personen, unter ihnen Spieler, Betreuer und Turniermitarbeiter, werden isoliert, bis sie einen negativen Test vorweisen können", stellte Andrews fest. Die Tests sollen am Donnerstag vonstattengehen.

Welche Spieler sich in Isolation begeben mussten, stand vorerst nicht fest.