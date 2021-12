Zahlreiche Schusswaffen und Munition in Wien entdeckt

In einer Wohnung in Wien-Hernals ist ein umfangreiches Waffenarsenal sichergestellt worden. Die Polizei nahm u.a. fast zwei Dutzend Langwaffen, mehrere Granaten und 13.000 Schuss Munition mit. Entdeckt worden waren die Waffen von Sanitätern, nachdem der Besitzer selbst wegen eines medizinischen Notfalls die Rettung gerufen hatte, sagte Polizeisprecher Christopher Verhnjak der APA. Der 64-jährige Pensionist gilt der Polizei als Sammler alter und teils antiker Waffen.

Der Mann habe auch Dolche in seinem Besitz gehabt, einige hätten Gravuren aus der Zeit des Nationalsozialismus aufgewiesen. Hinweise auf einen extremistischen Hintergrund lägen nicht vor, so der Sprecher, es gebe auch keine Spuren für Verbindungen des 64-Jährigen zu rechten Gruppierungen.

Der gesundheitlich beeinträchtigte Pensionist hatte Donnerstagvormittag die Rettung gerufen. "Es handelte sich um einen medizinisch-psychischen Notfall", sagte Verhnjak. Die Sanitäter, die ihm zu Hilfe kamen, entdeckten dann in der recht vollgeräumten Wohnung Hinweise auf die Waffenansammlung. Sie verständigten das Stadtpolizeikommando Ottakring.

"Die Polizisten fanden in den Wohnräumlichkeiten eine Großzahl an Schusswaffen, Kriegsmaterial, Messern, Dolchen und nationalsozialistischen Devotionalien", so der Sprecher. "Mit Unterstützung von sprengstoffkundigen Organen sowie des Entschärfungsdienstes der Landespolizeidirektion Wien wurden sämtliche Gegenstände aus den Räumlichkeiten transportiert."