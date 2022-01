Zahlreiche Schäden durch Sturm in Niederösterreich

Ein Sturm hat am Sonntag in Niederösterreich für zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Im ganzen Bundesland beschäftigten umgestürzte Bäume, die teilweise Straßen blockierten, und Gebäude, die gesichert werden mussten, die Einsatzkräfte. In Pottenstein (Bezirk Baden) wurde ein Partyzelt aus der Verankerung gerissen und blieb in einer Telefonleitung hängen. Am Nachmittag dauerten die Aufräumarbeiten und Alarmierungen vielerorts an.

Das Zelt wurde von einem Hundeabrichtplatz auf das Nachbargrundstück geweht. Die Plane und die verbogenen Zeltstangen verhedderten sich dort mit dem Kabel der Telefonleitung. Das Zelt wurde schließlich von der Feuerwehr geborgen.

Angesichts der zahlreichen Alarmierungen wurde unter anderem die Bereichsalarmzentrale im Feuerwehrhaus in Waidhofen an der Thaya besetzt. Diese nahm die Notrufe in Waidhofen direkt entgegen, um die Landeswarnzentrale in Tulln zu entlasten. Im Bezirk Waidhofen wurden die Feuerwehren hauptsächlich zu umgestürzten Bäumen gerufen. Auf der B30 bei Tiefenbach fiel ein Baum auf die Motorhaube eines fahrenden Autos, das dabei schwerbeschädigt wurde. Der Fahrer blieb laut Feuerwehr unverletzt.

Auch im Bezirk Mödling verursachte der Sturm zahlreiche Schäden. In Wiener Neudorf wurde etwa ein großes Werbeplakat teilweise aus seiner Befestigung an einem Möbelhaus gerissen. Dieses wurde mit Leinen gesichert und von Feuerwehrleuten aus dem Korb der Drehleiter heraus abmontiert, um zu verhindern, dass es auf den Parkplatz oder die nahegelegene Autobahn geweht wird.

Im Bezirk Amstetten waren zwischenzeitlich über 42 Feuerwehren im Einsatz. In Haag wurden beliebte Fußgängerwege abgesperrt, nachdem eine Person fast von einem Baum getroffen worden wäre. Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber appellierte deshalb zur Vorsicht. "Meiden Sie bitte Waldstücke sowie Aufenthalt unter Bäumen und sichern Sie lose Gegenstände bei Ihnen Zuhause", betonte er.

Schon am Samstagabend waren in Niederösterreich erste Sturmschäden gemeldet worden.