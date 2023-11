Zahlreiche Personen aus brennendem Haus in NÖ gerettet

In St. Pölten ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein Brand in einem Keller eines Mehrparteienhauses ausgebrochen. Laut ORF Niederösterreich wurden 45 Personen aus dem Objekt gerettet. Vier Menschen wurden vom Rettungsdienst versorgt, drei ins Spital gebracht. Die Flammen wurden zügig unter Kontrolle gebracht.

Alarmiert worden waren die Einsatzkräfte kurz vor 6.00 Uhr. Dichter Rauch hatte sich in dem Wohnobjekt in zwei Stiegenhäusern ausgebreitet, berichtete der ORF. Ein Feuerwehrmann erlitt eine Rauchgasvergiftung, weil ihm die Atemschutzmaske verrutscht sein dürfte. Er wurde ebenso wie zwei Bewohner ins Krankenhaus gebracht.