Zahlreiche Hungerstreiks und Suizid-Versuche in Schubhaft

Wie verzweifelt die Situation in Schubhaft ist, zeigt nun die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Liste Pilz durch das Innenministerium. Seit 2013 wurden nicht weniger als 3.637 Hungerstreiks und 58 Suizidversuche gezählt. Die Liste-Pilz-Mandatarin Alma Zadic kritisierte gegenüber der APA, dass das Innenministerium keine ausreichende psychologische Betreuung anbiete.

Enorm hoch ist die Zahl der Hungerstreiks, die meisten wurden 2013 mit 1.060 gezählt, im Vorjahr waren es auch immerhin 884. Wie bei praktisch allen Statistiken ist auch hier das besonders stark belegte Anhaltezentrum am Hernalser Gürtel in Wien klar an der Spitze. Unter jenen, die Nahrungsaufnahme verweigern, sind Algerier, Nigerianer und Marokkaner an der Spitze.