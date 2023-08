Zahlreiche Gewitter-Einsätze und Schäden in Tirol

Teils heftige Gewitter haben am Dienstag in Tirol einige Schäden verursacht, das Stubaital war dabei besonders betroffen. In Fulpmes wurde Dienstagabend die Brücke über den Omesbach von Wassermassen weggerissen, teilte die Polizei mit. Menschen wurden nicht verletzt. In Kirchbichl (Bezirk Kufstein) hatte ein 18-Jähriger wohl mehrere Schutzengel: Ein Baum fiel auf das Dach seines Pkw, der Lenker wurde nur leicht verletzt.

Im Kaunertal im Tiroler Oberland ging unterdessen erneut eine Mure ab. Sie ging laut Polizei am Dienstagnachmittag auf Höhe der "Rödgarten"-Rinne auf die Kaunertaler Gletscherstraße ab. Dort war am Samstagabend eine 19-jährige Autofahrerin zwischen zwei Muren eingeschlossen worden. Diesmal wurden keine Fahrzeuge oder Personen verschüttet.

In Neustift im Stubaital wurden außerdem 17 Wanderer von der Oberiss-Alm geborgen, nachdem sie in die Gewitterfront mit Starkregen geraten waren. Bergrettung und Feuerwehr brachten die Betroffenen in Sicherheit, es wurde niemand verletzt. Die teils heftigen Regenfälle führten in Neustift zudem in Mischbach und beim Finstertalbach zu Vermurungen und Verklausungen, verlegte Straßen und Straßensperren waren die Folge. Auch die Gletscherstraße beim "Sulzenau-Parkplatz" war von Erdrutschen betroffen. Sie wurde vom Straßendienst der Stubaier Gletscherbahn bereits geräumt, hieß es Mittwochfrüh.