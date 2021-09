Zahlreiche Firmen beantragten Korrektur zu Corona-Hilfen

Seit 1. August haben Unternehmen im Rahmen einer Kulanzlösung des Finanzministeriums die Möglichkeit, für falsch oder für zu hoch erhaltene Wirtschaftshilfen eine Korrekturwunschmeldung bei der Corona-Finanzierungsagentur (COFAG) zu beantragen. Bis dato (Stichtag: 8. September) habe es bereits 250 Anträge mit einem Gesamtwert von rund 3,5 Mio. Euro gegeben, schreibt die Zeitung "Kurier" am Montag.

123 Firmen hätten den gesamten Förderbetrag gleich wieder zurückgezahlt, so kehrten rund 1,2 Mio. Euro wieder in die Staatskasse zurück, heißt es in dem Bericht. 141 Mal wurde zudem eine Korrektur wegen der Höhe des Zuschusses beantragt, dabei wurden 300.000 Euro wegen falscher Berechnungen und rund 100.000 Euro wegen falscher Angaben im Antrag zurücküberwiesen.