Zahl der US-Hypothekenanträge auf geringstem Stand seit 1995

Angesichts stark gestiegener Zinskosten sinkt die Nachfrage der Amerikaner nach Baukrediten auf den niedrigsten Stand seit fast drei Jahrzehnten. Das entsprechende Barometer fiel in der Woche zum 13. Oktober um 6,9 Prozent auf 166,9, wie der Branchenverband Mortgage Bankers Association am Mittwoch mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit Mai 1995. Die Anträge zur Refinanzierung bestehender Hypotheken brachen sogar um 9,9 Prozent ein und fielen damit auf ein Jahrestief.

Grund für den Negativtrend sind gestiegene Refinanzierungskosten. So kletterte der Zinssatz für die beliebteste Art von Wohnungsbaudarlehen - die 30-jährige Festhypothek - bereits die sechste Woche in Folge. Mit 7,70 Prozent wurde das höchste Niveau seit dem Jahr 2000 erreicht. Die Kreditkosten für Wohnimmobilien haben sich damit seit Anfang September um etwa einen halben Prozentpunkt erhöht.

Noch vor zwei Jahren lagen sie mit rund drei Prozent nicht einmal halb so hoch. Dahinter stecken die Zinserhöhungen der US-Notenbank. Sie will mit einer strafferen Geldpolitik die Inflation dämpfen. Potenzielle Käufer ziehen zunehmend Hypotheken mit variablem Zinssatz in Betracht. Der Anteil an der Gesamtzahl der Hypothekenanträge stieg auf 9,3 Prozent auf den höchsten Wert seit elf Monaten, so die Mortgage Bankers Association.