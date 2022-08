Zahl der Unternehmensgründungen in Österreich weiter hoch

Trotz vieler Unsicherheiten werden in Österreich weiterhin viele Unternehmen gegründet. Zwar hat es im ersten Halbjahr 2022 mit 18.126 um 7,7 Prozent bzw. um rund 1.500 weniger Neugründungen als im Vorjahreszeitraum gegeben, der Wert von vor der Pandemie wurde damit aber einmal mehr deutlich übertroffen. Die Zahl der Neugründungen habe sich zuletzt auf hohem Niveau eingependelt, sagte die Leiterin des Gründerservice der WKÖ, Elisabeth Zehetner-Piewald, im APA-Gespräch.

Den Gründergeist sieht Zehetner-Piewald hierzulande aufrecht, es gebe derzeit aber auch viele Bedenken. Als Faktoren nannte sie unter anderem die hohe Inflation, mit der sich potenzielle Gründerinnen und Gründer derzeit konfrontiert sehen. In so einer Lage überlege man es sich zweimal, ob man seinen Gründungswunsch zum jetzigen Zeitpunkt realisiert, so die Gründerservice-Leiterin.